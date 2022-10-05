رئيسة وزراء الدنمارك تدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة الشهر المقبل

أ.ش.أ

دعت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر المقبل، قبل سبعة أشهر من نهاية فترة ولايتها كرئيس للوزراء.

وتضاءلت شعبية فريدريكسن، التي ترأس حكومة الأقلية الديمقراطية الاجتماعية منذ يونيو 2019، في الأسابيع الأخيرة بسبب دورها في قرار اتخذ خلال فترة جائحة كورونا بالقضاء على جميع حيوانات المنك في مزارع الدنمارك.

وتظهر استطلاعات الرأي أن كتلة يسار الوسط متقاربة مع المعارضة من يمين الوسط، والتي تضم أحزابا تريد الحد من الهجرة، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

وقالت فريدريكسن: "نريد حكومة موسعة بها أحزاب على جانبي الوسط السياسي"، واعترفت بأنه "من الغريب بالطبع إجراء انتخابات عامة في خضم أزمة دولية".

وسيختار الناخبون أعضاء البرلمان الدنماركي المؤلف من 179 مقعدا.

وفي يونيو الماضي، انتقدت لجنة عينها البرلمان الدنماركي بشدة حكومة فريدريكسن لقرارها إعدام الملايين من حيوان المنك غير المصابة بالمرض خلال ذروة جائحة كورونا لحماية البشر من حدوث طفرة في الفيروس.