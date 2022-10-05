رئيسة الوزراء البريطانية: المملكة المتحدة تمر بفترة صعبة

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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء أن المملكة المتحدة تمر خلال الوقت الراهن بأيام عاصفة وصعبة خاصة مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وقالت تراس -في كلمتها خلال المؤتمر السنوي لحزبها المحافظين في برمنجهام بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- "في هذه الأوقات الصعبة نحتاج إلى التصعيد وإننا نريد أن نضع بريطانيا في مكانة أقوى".



وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن لديها ثلاث أولويات للاقتصاد وجميعهم هم النمو، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى نهج جديد وبالتأكيد لن يؤيده الجميع لكن سيستفيد الجميع من النتيجة سواء كانت من جانب "اقتصاد متنام ومستقبل أفضل".



ولفتت إلى أن حكومتها تركز على 3 أشياء هم، اولا خفض الضرائب، قائلة إن " خفض الضرائب هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله أخلاقيا واقتصاديا وإن معدلات الضرائب يجب أن تكون تنافسية دوليا ما يشير إلى أن المملكة المتحدة منفتحة على الاستثمار والأعمال".



وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية: " أؤمن بالمسؤولية المالية، وسأعمل على خفض الدين كنسبة من الدخل القومي، لكنني ملتزمة أيضًا بالإصلاح الاقتصادي".



وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات البريطانية تعطلت عن العمل بسبب عوائق أمام النمو مثل النقابات المتشددة و الصناعات المؤممة واللوائح القديمة.



وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أكدت تراس أن الحكومة ستحقق وعدها بحلول نهاية العام حيث ستنتهي كافة الإجراءات الروتينية للاتحاد الأوروبي.