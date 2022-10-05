اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خليك واعى.. إلغاء الدعم التموينى عن السلع الأساسية خلال أكتوبر شائعة (إنفوجراف)

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:11 م
خليك واعى.. إلغاء الدعم التموينى عن السلع الأساسية خلال أكتوبر شائعة (إنفوجراف) شائعة إلغاء الدعم التموينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت خلال الساعات الأخيرة شائعة حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى عن عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجارى، إلا أن وزارة التموين ردت على هذه الشائعة.

خليك واعى (1)
خليك واعى (1)

 

الحقيقة:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى عن عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجارى.

خليك واعى (2)
خليك واعى

 

أوضحت الوزارة أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن

 

وشددت الوزارة على الآتى:

استمرار الدعم التموينى وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعى دون أى تغيير

خليك واعى (3)
خليك واعى (3)

 

سيكون بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية

 

كما تم منذ شهر سبتمبر 2022 صرف الدعم الاستثنائى المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية ولمدة 6 أشهر

 

يتم صرف الدعم الاستثنائى فى صورة حزمة من السلع التموينية وتتراوح قيمته من 100 و200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية

 

كل السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق

 

يجرى شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، لمنع أى تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية

 


خليك واعى

شائعات

الغاء الدعم التموينى

الدعم التموينى

وزاره التموين



الموضوعات المتعلقة

خليك واعى.. لم تصدر أى قوانين جديدة بزيادة ضريبة القيمة المضافة.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:23 م

خليك واعى.. لا صحة لإلغاء حضور طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس البحيرة (إنفو)

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:54 م

خليك واعى.. لا صحة لوجود نقص فى أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية.. إنفوجراف

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:31 م

خليك واعى.. لا تصدق شائعة وجود 119 تلميذا فى فصل واحد.. إنفوجراف

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:52 م

خليك واعى.. لا صحة لإنشاء 12 ألف غرفة عمليات بمركز زراعة الأعضاء (إنفوجراف)

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة