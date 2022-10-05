خريطة القوافل العلاجية الشهرية لحياة كريمة بقرى البحر الأحمر خلال شهر أكتوبر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياه كريمة بقرى البحر الأحمر خلال أكتوبر الجارى بداية من يوم 11 أكتوبر، بعدد 8 قوافل علاجية، يتم خلالها الكشف وصرف العلاج وعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة لأهالى قرى البحر الأحمر المختلفة.



وحصل اليوم السابع، على خريطة القوافل العلاجية خلال الشهر الجارى والتى تبدأ بقرية الحمروين بمدينة القصير يومى 11 و12 أكتوبر الجارى، وتنتقل من قرية الحمروين إلى قرية الخير وادلديت التابعتين لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، لقضاء يومى 13 و14 أكتوبر الجارى، حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على الأهالى.



وتنتقل القوافل العلاجية من قرية الخبر وادلديت بالشلاتين لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، وتقوم بإجراء الكشف الطبى على الأهالى لمدة يومين هنا 15 و16 أكتوبر الجارى، ومن حلايب إلى قرية ابو رماد يومى 17 و18 أكتوبر.



وتنتقل القوافل العلاجية من حلايب جنوبا إلى مدينة مرسى علم شمالًا، حيث تبدأ بالكشف الطبى على قرى الشيخ الشاذلى، وأبو غصون، لمدة يومين 19 و20 أكتوبر، ثم إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم، يومى و21 و22 أكتوبر.



ومن مدينة مرسى علم إلى سفاجا وتحديدا بقرية أم الحويطات حيث تم الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية يومى 23 و24 أكتوبر الجارى، ومنها تنتقل القوافل اخيرا الى وحدة صحة الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وليتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.