ختام ورشة احتساب القيمة الاقتصادية لتأثيرات تغيرات المناخ على البيئة البحرية

البحر الأحمر - عماد عرفة

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل التدريبية الوطنية التى تنفذها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون والتنسيق مع جهاز شؤون البيئة حول التأثيرات الاقتصادية للتغيرات المناخية وتأثيرها علي الموارد البحرية في منطقة البحر الاحمر.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة، استعداداً لاستضافة قمة مؤتمر الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم، حيث استعرضت الدورة التدريبية في يومها الأول لتاريخ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وأسباب النجاحات والاخفاقات في المؤتمرات المناخية السابقة وكيفية تعامل الدول المختلفة مع هذه الاتفاقيات بالإضافة الي سبل تمويل مشاريع التأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي المجتمعات الساحلية.

وركزت الورشة التدريبية على تعريف الخبراء المشاركين من وزارة البيئة على الالية التي يتم بها حساب القيمة الاقتصادية للموارد البحرية مثل بيئات الشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات المانجروف.

كذلك إلي حساب القيمة الاقتصادية لبعض الكائنات المميزة مثل اسماك القرش والثدييات البحرية وتطبيقات السياحة البيئة ودعم المجتمعات الساحلية والطرق المختلفة لحساب وتقدير القيمة الاقتصادية للموارد البحرية، وكيفية استخدامها في مطالبات التعويضات وحساب الاهمية الاقتصادية للموارد البحرية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة في الاقليم للتغيرات المناخية، وخصيصا في ارتفاع منسوب المياه وتأثيرها علي المناطق الساحلية وتأثيرات التغيرات المناخية علي السياحة الساحلية والمصايد والاستزراع.

كما تم خلال اليومين الأخيرين من الورشة تدريب المشاركين على تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجالات التغيرات المناخية ، وقد تم تنفيذ هذا التدريب بواسطة فريق وطني متخصص من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد والاساليب الحديثة المستخدمة لتوقع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية وكيفية ادارة المناطق الساحلية وتقليل الضغوطات علي الموائل البحرية الحساسة.



جانب من ورشة العمل



ورشة أحتساب القيمة الاقتصادية لتأثيرات التغيرات ا