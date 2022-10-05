خارجية روسيا: جروسى يزور موسكو لبحث التشغيل الطبيعى لمحطة زابوروجيا النووية

أ.ش.أ

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور موسكو في الأيام المقبلة لمناقشة السلامة والتشغيل الطبيعي لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأضاف فيرشينين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أؤكد أنباء زيارة جروسي إلى كييف ومن ثم إلى موسكو، سيحدث ذلك في الأيام القليلة المقبلة"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة هي متابعة لرحلة جروسي إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مضيفا أنه "طرح عددا من الأفكار التي يناقشها الخبراء الآن مثل السلامة النووية، واستبعاد قصف المحطة الذي يقوم به الجانب الأوكراني، وسير العمل الطبيعي للمحطة، الموجودة الآن في الأراضي الروسية، ويجب أن تعمل تحت إشراف وكالاتنا المتخصصة".