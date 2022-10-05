حياة كريمة.. الكشف وصرف العلاج مجانا لأهالى قرية أنشاص البصل فى الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ2711 مواطنا من أهالي قرية أنشاص البصل التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالى القرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لـ2711 مريضا من أهالي القرية، بواقع 296 في تخصص الباطنة، 63 جراحة عامة، 459 تخصص عظام، 540 حالة أطفال، 162 حالة بقسم النساء والتوليد، 429 حالة بقسم الجلدية والتناسلية، 60 حالة بعيادة تنظيم الأسرة، 284 حالة بتخصص أنف وأذن، 210 مريض رمد، و57 حالة بقسم المسالك البولية وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 15 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية تضمنت إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط بالإضافة لعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية.



اجراء الكشف الطبى



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