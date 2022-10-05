حبس المدرب والمساعدين بواقعة وفاة طفلة فى حمام سباحة بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس المدرب والمساعدين فى واقعة وفاة الطفلة هنا، التى توفيت غرقًا في حمام سباحة بمدينة العاشر من رمضان أثناء تدريب السباحة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الهلال الأخضر بالعاشر من رمضان، بوصول الطفلة هنا وائل ياسر، 8 سنوات، مُقيمة في مدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلة أثناء حضورها تدريب للسباحة بالعاشر من رمضان، فيما تبين من المعاينة الأولية للجثة من جانب مفتش الصحة حدوث الوفاة جراء إسفكسيا الغرق وعدم ملاحظة ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت حبس المدرب واثنين من المساعدين لمدة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال.