حبس المتهم بالنصب على المواطنين فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين، اوهمهم بقدرته على إطلاق سراح السجناء.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت التحقيقات أن المتهم اوهمهم بعمله بإحدى الجهات وقدرته على إخلاء سبيل بعض المحبوسين مقابل الحصول على الأموال من ذويهم، وما أن استولى على أموالهم حتى فر هاربا.

واعترف المتهم بأنه استغل سذاجة البعض واستولى على أموالهم، بعدما نسج عليهم خيوطه وأقنعهم بقدرته على اخلاء سبيل ذويهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة بتضرره من قيام أحد الأشخاص يدعى عمله بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" وطلب منه مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات إخلاء سبيل أحد أصدقاء الشاكى فى إحدى القضايا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام الشخص المشار إليه مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم عمله بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ، وعدم وفائه بوعده له ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.