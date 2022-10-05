اليوم السابع
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جولة تفقدية بمدارس أوسيم للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.. صور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:38 ص
جولة تفقدية بمدارس أوسيم للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.. صور تفقد مدارس أوسيم في العام الدراسي الجديد
كتبت – مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عددا من المدارس في مركز أوسيم؛ للوقوف على انتظام الدراسة في بداية العام الدراسي الجديد، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية.
 
بدأت جولة نائب المحافظ بتفقد مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة، ومدرسة بشتيل الإعدادية بنات، ومدرسة بشتيل الجديدة المشتركة، ومدرسة بشتيل للتعليم الأساسي بمجمع المدارس بقرية بشتيل، بنطاق مركز أوسيم.
 
وهنأ النائب، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم مزيداً من النجاح والتوفيق، مشددا على الإلتزام باللوائح والتعليمات التي تنظم العملية التعليمية.
 
وتفقد نائب المحافظ، عددا من الفصول الدراسية وأقسام المدارس، كما التقى بالمعلمين والطلاب، مؤكدا حرص المحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة بشكل منتظم وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.
 
رافق نائب المحافظ، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، وأيمن كمال أحمد مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم، ومسؤلي هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والإدارة الصحية بأوسيم.
 
نائب محافظ الجيزة يستمع لمطالب الطلاب في العام الدراسي الجديد
نائب محافظ الجيزة يستمع لمطالب الطلاب في العام الدراسي الجديد

تفقد نائب محافظ الجيزة لمدارس أوسيم
تفقد نائب محافظ الجيزة لمدارس أوسيم

نائب محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس أوسيم
نائب محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس أوسيم

الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس
الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس

تفقد مدارس أوسيم في بداية العام الدراسي
تفقد مدارس أوسيم في بداية العام الدراسي

 


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