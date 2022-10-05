جولة تفقدية بمدارس أوسيم للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عددا من المدارس في مركز أوسيم؛ للوقوف على انتظام الدراسة في بداية العام الدراسي الجديد، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية.

بدأت جولة نائب المحافظ بتفقد مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة، ومدرسة بشتيل الإعدادية بنات، ومدرسة بشتيل الجديدة المشتركة، ومدرسة بشتيل للتعليم الأساسي بمجمع المدارس بقرية بشتيل، بنطاق مركز أوسيم.

وهنأ النائب، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم مزيداً من النجاح والتوفيق، مشددا على الإلتزام باللوائح والتعليمات التي تنظم العملية التعليمية.

وتفقد نائب المحافظ، عددا من الفصول الدراسية وأقسام المدارس، كما التقى بالمعلمين والطلاب، مؤكدا حرص المحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة بشكل منتظم وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

رافق نائب المحافظ، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، وأيمن كمال أحمد مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم، ومسؤلي هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والإدارة الصحية بأوسيم.