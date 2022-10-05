جامعة طنطا تستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، برئاسة الدكتورة إيمان ثروت الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق عضو اللجنة، والدكتور محمد هاشم أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتورة نانسي الحفناوي عميد كلية الحاسبات جامعة طنطا، وأساتذة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من مختلف الجامعات أعضاء اللجنة.

رحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة بجامعة طنطا لعقد اجتماعها الشهري، مبدياً سعادته البالغة بتواجدهم بالتزامن مع ختام فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، مؤكداً على أهمية قطاع الحاسب والمعلوماتية، خاصةً في ظل التطور الهائل في تقنيات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية التي أصبحت لغة العصر، مشيرًا إلى أنه بالرغم من حداثة إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة إلا أنها قادرة على أن تكون نقطة جاذبة للطلاب في إقليم الدلتا، لتوافر الإمكانات والمعامل ودعم الابتكارية وريادة الأعمال كسياسة تنتهجها الجامعة في مختلف القطاعات والكليات، موضحاً حرص الجامعات المصرية على تأهيل وتخريج كوارد بشرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وقادرة على مواجهة متطلبات سوق العمل في ظل عصر التكنولوجيا، يمتلكون مهارات تكنولوجية متميزة لتعظيم دورهم في المساهمة في خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وبناء الجمهورية الجديدة.