جامعة أسيوط تُعلن دعم الأبحاث العملية فى مجلات التنمية المستدامة

أسيوط - هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، ضرورة مواكبة التطور العلمى السريع عن طريق التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية الدولية، وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون التى تهدف إلى طرح برامج علمية مشتركة لطلاب المرحلة الجامعية أو للباحثين فى مجال الدراسات العليا.

وفى هذا السياق استقبل الدكتور احمد المنشاوى اليوم الدكتور خالد حسونة المدير المعاون لمركز البحث والتعليم والتطوير الدولي بجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بحضور الدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى خلال اللقاء على أهمية دور البحث العلمى فى بناء الوطن معلناً عن توجيه الحركة البحثية داخل مختلف كليات الجامعة للاهتمام بمجالات التنمية المستدامة وحل مشاكل الوطن ، موضحاً أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل وآليات التعاون بين جامعة أسيوط وفيرجينيا تك الأمريكية وجامعة اسيوط الاهلية، واستغلال قدرات وامكانات الجامعة البشرية والانشائية فى دفع عجلة البحث العلمى، كما ناقش أيضا فكرة تمويل الأبحاث ذات النفع والتي تقدم مخرجاتها العلمية حلولاً واقعية للمجتمع عن طريق تبنى العديد من المشروعات بتكلفه تصل إلى 200 مليون جنيه موجهه لأبحاث التنمية المستدامة خاصة حول التغيرات المناخية ومحطات توليد الطاقة وإعادة التدوير المخلفات وتنمية جنوب البحر الأحمر، السياحة البيئية.

كما ناقش الدكتور المنشاوى ايضا الخطط المستقبلية للجامعة من خلال تعاونها مع جامعة فيرجينا تك خاصة فيما يتعلق بمنظومة التدريس والتعليم ومواكبة واستيعاب التطور المستمر فى العلوم الأساسية وتطبيقاتها المختلفة، هذا إلى جانب مناقشة أساليب التعاون فى مجال التكنولوجيا الرقمية وعلوم الحاسب بوجه عام مشيرا ان الجامعة تسير بخطى ثابته نحو التحول الرقمى عن طريق احلال وتجديد وانشاء بنية تحتية صلبة لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجى.