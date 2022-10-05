اليوم السابع
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توريد 10765 طن أرز فى 21 موقعا بكفر الشيخ حتى الآن

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:22 ص
توريد 10765 طن أرز فى 21 موقعا بكفر الشيخ حتى الآن توريد القمح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية ، أنه تم توريد، حتى اليوم الاربعاء،  10765 طن و379 كجم أرز بـ 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب  كفر الشيخ.

وأضاف الهابط: هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

 



 

 


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