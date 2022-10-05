"تموين الدقهلية" تعلن توريد 11 ألف طن أرز بنقاط التجميع

الدقهليه شريف الديب

أعلنت مديرية التموين في محافظة الدقهلية، في بيان اليوم، أنه تم توريد 11046 طن أرز شعير منذ بدء موسم التوريد.

وقال مهندس شريف صليب، رئيس منظومة توريد الأقماح والأرز بالمديرية، إن إجمالي ما تم توريده من الأرز الشعير للجهات المسوقة وهي البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للصناعات الغذائية المضارب، والشركة المصرية للصوامع والتخزين منذ بداية التوريد وحتى الآن 11046 طن و 56 كيلو.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أسعار أسعار الأرز المورد يكون بدرجة نظافة 94%؜ ودرجة رطوبة لا تزيد عن 14%؜، وذلك لنوعين من الأرز الأول رفيع الحبة، وقد تحدد سعر الطن له ليكون بمبلغ 6500 جنيه، والثاني الأرز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيها.

وأشار إلى أنه تشجيعا للمزارعين تقرر صرف حافز توريد يقدر بمبلغ 100 جنيه لكل طن، لافتا إلى أن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين الأرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة.

