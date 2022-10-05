تكريم 350 حافظا للقرآن خلال احتفالية المولد النبوى وإنتصارات أكتوبر بأبو كبير

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرمت الوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لمركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية برئاسة المهندس خالد عبد المقصود 357 حافظا للقرآن الكريم فى الاحتفالية التى نظمتها بمناسبة المولد النبوى وانتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاجتماعات بالوحدة بحضور المهندس حمدى نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير نائبا عن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور صبري عبادة خليل وكيل وزارة أوقاف المنيا واللواء عبد الله لاشين والدكتور نبيل عسكر أعضاء مجلس النواب والمهندس محمد فاروق، مدير الإدارة الزراعية بأبو كبير، والشيخ السيد غريب مدير أوقاف أبو كبير والمهندس إسماعيل فهمى فرج مدير كهرباء أبو كبير وجمع غفير من الأهالى.

وتحدث الشيخ صبرى عبادة عن عظمة هذه الأيام حيث تواكب ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال إن رسول الله قدوة وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلينا أن مقتدى به و بسماحته و أنه كان جابرالخواطر وواجب علينا أن نتحلى بصفاته الجميلة.

تخلل الحفل فقرات دينية منها إنشاد دينى عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن الكريم.

وقال رئيس الوحدة إن مسابقة القرآن الكريم تضمنت 5 مستويات، وهى كالآتى..

الأول لحفظة القرآن الكريم كاملا

والمستوى الثانى 20 جزءا، والثالث 15 جزءا، والمستوى الرابع 10 أجزاء، والمستوى الخامس أقل من 10 أجزاء.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم حفظة القرآن الكريم بجوائز مالية وتقديرية وهدايا شملت العاب اطفال ومصاحف وشهادات تقدير.



توزيع الجوائز



اطفال تحفظ القرآن