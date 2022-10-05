"تعليم بورسعيد" تكرم طالبا بالمرحلة الإعدادية لأمانته

بورسعيد - محمد عزام

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الطالب محمد السيد أبو حلاوة المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الدكتور حسني غندر الرياضية للبنين، وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

وقالت وكيل الوزارة إن هذا التكريم المستحق للطالب يأتي نظير أمانته ونزاهته وتحليه بالأخلاق الحميدة مقدمة له شهادة تقدير وهدية رمزية بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن الطالب الأمين قد عثر على هاتفا محمولا بالمدرسة وعلى الفور قام بإبلاغ إدارة المدرسة التي استدلت بدورها على نظيره صاحب الهاتف وسلمته له بإجراء رسمي.

وقد شهد فعاليات التكريم والد الطالب المكرم والأستاذة مها الشرنوبي موجه عام التربية والاجتماعية وإيمان سليمان موجه أول التربية الاجتماعية وأحمد بركات مدير المدرسة ومحمد تمام الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.