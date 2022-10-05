اليوم السابع
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"تعليم الغربية" تنظم ندوة عن حرب أكتوبر فى الذكرى الـ49 للنصر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:08 م
"تعليم الغربية" تنظم ندوة عن حرب أكتوبر فى الذكرى الـ49 للنصر جانب من الندوة
الغربية عادل ضرة

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نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تحت إشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، كما تم عقد لقاء تحاورى مع الطلاب، بحضور العميد طيار أحمد لطفى هلال، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية، نائبا عن ناصر حسن، وكيل الوزارة، وإيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، و ماجدة البدرى، موجه عام التربية الاجتماعية. 

 

وبدأت الندوة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة استهلال للندوة، والترحيب  بالحضور، من الموجه العام للتربية الاجتماعية.
 
 
وخلال كلمته، حمل مدير عام الشئون التنفيذية، تهنئة وكيل الوزارة لجموع الحاضرين، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر 1973.
 
كما أعرب عن اعتزازه وجميع المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة معبرا عن فخره واعتزازه بتضحيات أبطال اكتوبر وما حققوه من نصر شهد به العالم أجمع، مشيراً إلى أن يوم السادس من أكتوبر هو يوم خلده التاريخ، وهو انتصار العزة والكرامة لكل المصريين، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في صون مقدرات الوطن وحماية أراضيه وكذلك أجهزة الشرطة ودورها في حفظ الأمن.
 
وتحدث العميد طيار أحمد لطفي هلال، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن المواقف البطولية الرائع للطيارين المصريين الأبطال خلال المواجهات الجوية مع طياري مقاتلات الفانتوم الإسرائيليين، خلال حرب أكتوبر المجيدة. 
 
وفى نهاية الندوة، تم تكريم العميد طيار أحمد لطفي هلال، بشهادة تقدير، مقدمة من  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تقديراً للدور البطولي الرائع لأحد أبطال حرب أكتوبر، متمنياً أن يحفظ الله مصر من كل شر.

 


تعليم الغربية

انتصارات أكتوبر

ذكرى انتصارات أكتوبر

وكيل تعليم الغربية



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