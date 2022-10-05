تعرف على أهم تصريحات وزير الرى فى لقائه مع ممثلى شركاء التنمية

‎كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري في لقاء "شركاء التنمية" والمنعقد بحضور ممثلي العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل والوكالات المتخصصة من بينها "الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وهيئة التعاون الدولى اليابانية والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي" وغيرها.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على اهم تصريحات وزير الرى..

‎1-أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.

‎2-سنواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحماية الشاطئ والمشروع القومى للصرف.

‎3-ضرورة توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

‎4-التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية، والأولوية للدول النامية لأنها الأقل مرونة في مواجهة هذه التأثيرات.

‎5-إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم إعتماداً على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية.

‎6-أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة وايجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.

‎7-استعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.