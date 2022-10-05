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تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة وأوقات تشغيلها والأسعار

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:18 م
تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة وأوقات تشغيلها والأسعار محطة المترو
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح اليوم السابع أماكن المحطات الجديدة للمترو وأوقات التشغيل وأسعار الركوب.

  • تم التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ).
  • تمتد المحطات من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم.
  •  تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر بالاسعاف– ماسبيرو بجوار وزارة الخارجية– صفاء حجازى بالزمالك– الكيت كات على كورنيش النيل).
  • اوقات تشغيل المحطات هى نفس اوقات تشغيل المترو.
  • أسعار الركوب هى نفس اسعار ركوب المترو حسب عدد المحطات.

 

 


المترو

مترو الانفاق

محطات المترو الجدة

مترو الخط الثالث



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