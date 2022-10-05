تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة وأوقات تشغيلها والأسعار

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح اليوم السابع أماكن المحطات الجديدة للمترو وأوقات التشغيل وأسعار الركوب.