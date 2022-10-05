"تزوير أوراق وقتل زوجته وقتل فتاتين".. 4 قضايا لسفاح الجيزة أمام النقض

كتب إيهاب المهندس

أصبح قذافي فراج، والمعروف بـ"سفاح الجيزة"، أخطر مجرم ظهر على الساحة خلال السنوات العشر الماضية أصبح، فجرائمه تقشعر لها الأبدان، منها 5 جرائم قتل وجرائم تزوير ونصب.

المتهم اعتقد أن ذكائه سينجيه من حبل الإعدام، ولكن لا توجد جريمة كاملة مهما طال بها الزمان، فالمتهم حصل على حكم نهائي في قضية قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف، ويتبقى له 4 قضايا أخرى حكم سنفصل فيها النقض.

قضايا أمام النقض

والقضايا التي ستنظرها النقض للسفاح، حكم الإعدام في واقعة قتل زوجته فاطمة زكريا، وحكم الإعدام في واقعة قتل فتاة كانت عمل، وحكم الإعدام في واقعة قتل فتاة نصب عليها في الإسكندرية، وحكم المؤبد في واقعة تزوير أوراق رسمية.

تسلسل جرائم السفاح

سنوات أرتكب فيها "سفاح الجيزة"، جرائم تقشعر لها الأبدان، فاخن صديقه المهندس رضا عبد اللطيف وقتله في ابريل من عام 2015، وبعد شهرين من قتل صديقه، قتل زوجته فاطمة زكريا، وبعد ذلك قتل طالبة كانت تعمل لديه، ليرتكب 3 جرائم قتل خلال عام 2015، بالإضافة للعديد من جرائم النصب على مواطنين بالقاهرة والجيزة والاستيلاء على تحويشة صديق عمره المهندس رضا.

بدأت الشكوك تحوم حول قذافي حول اختفاء 3 من الضحايا منهم زوجته وصديقه وطالبة كانت تعمل لديه، ليقرر "قذافى"، الهروب نهاية عام 2015، للمنصورة وارتبط بفتاه وتزوجها ولم يدخل بها وهرب إلى الإسكندرية.

وفى مطلع عام 2016، تعرف على صيدلانية وتزوجها، وقع في حبها وبعد فترة من الزوج اعترف لها بان اسمه قذافي وليس المهندس رضا، وعقب ذلك طلب والدها منها ترك منزل الزوجية، لتنقلب حياة السفاح فهو ضحية الحب، أراد الانتقام من زوجته فقام بسرقة مسكن والدها بعد تخفيه وارتدائه لنقاب.

عقب تركه لزوجته تعرف على فاته تدعى "ياسمين" قام بالنصب عليها في مبلغ تجاوز الـ40 ألف جنيه، وعند مطالبتها بأموالها قام بقتلها ودفنها داخل شقه بالعصافرة بالإسكندرية.