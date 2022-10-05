ترامب يطلب دعم العليا الأمريكية ليحصل على "خبير خاص" لتحقيقات وثائق مارالاجو

كتبت: نهال أبو السعود

طلب الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل في معركته القانونية لجعل طرف ثالث يقوم بمراجعة آلاف الصفحات من السجلات الحكومية التي قام بتخزينها في منزله في فلوريدا.

وفقا لشبكة سي ان ان،يطلب فريق ترامب من المحكمة العليا رفع الإيقاف الذي منحته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة التي سمحت لوزارة العدل بمراجعة أكثر من 100 سجل سري مأخوذ من مارالاجو خلال بحثها في أغسطس.

جادل محامو ترامب ، في أوراق المحكمة ، بأن محكمة الاستئناف الفيدرالية أخطأت بالسماح لوزارة العدل باستئناف خطوة إجرائية بطبيعتها، وكتبوا: "مع ذلك ، منحت الدائرة الحادية عشرة تعليق الأمر الرئيسي الخاص، مما أضر بشكل فعال بنزاهة السياسة الراسخة ضد مراجعة الاستئناف الجزئية وتجاهل السلطة التقديرية الواسعة لمحكمة المقاطعة دون مبرر"، كما أشاروا الى ان قرار المحكمة الفيدرالية يعطل عمل الخبير الخاص.

وكتبوا: "باختصار، حاولت الحكومة تجريم نزاع بشأن إدارة المستندات ، وتعترض الآن بشدة على عملية شفافة توفر إشرافًا تمس الحاجة إليه".

قضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للدائرة الحادية عشرة في أواخر الشهر الماضي بأن وزارة العدل يمكنها الوصول إلى السجلات السرية، وهو عكس من قاضي مقاطعة فلوريدا الذي انحاز إلى ترامب في منح طلب الحصول على خبير خاص وأمر بأن تشمل المراجعة جميع الوثائق التي عثر عليها في مارالاجو بما في ذلك مستندات المخابرات.

يسعى طلب ترامب فقط إلى السماح للخبير الخاص بمراجعة السجلات السرية ولكن لا يبدو أنه يمنع وزارة العدل من الاستمرار في استخدام السجلات في تحقيقها الخاص.

اقترح الفريق القانوني لترامب مرة أخرى أن ترامب كان بإمكانه رفع السرية عن السجلات في منزله - وهو ادعاء فشلوا في تقديمه بالكامل ، حتى عندما سألهم السيد الخاص أنهم سعوا إلى تقديم دليل على أن ترامب فعل ذلك.

وكتب فريق ترامب في المذكرة: "نظرًا لأن الرئيس ترامب يتمتع بسلطة مطلقة على قرارات التصنيف خلال فترة رئاسته ، فلا يمكن تحديد الوضع الحالي لأي وثيقة متنازع عليها فقط بالرجوع إلى العلامات الموجودة على تلك الوثيقة".