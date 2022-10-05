اليوم السابع
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تراجع طفيف فى أسعار النفط قبل اجتماع منتجى "أوبك+"

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:07 ص
تراجع طفيف فى أسعار النفط قبل اجتماع منتجى "أوبك+" النفط
كتبت -مروة الغول

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تراجعت أسعار النفط اليوم بشكل طفيف بعد ارتفاعها أكثر من 3 % في الجلسة السابقة، وذلك قبل اجتماع منتجي "أوبك+" لمناقشة خفض متوقع في إنتاج النفط وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وبلغ تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتًا أي ما يعادل 0.2% ليصل إلى 91.58 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه 2.94 دولار في الجلسة السابقة.
 
فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، ما يعادل 0.3 %، إلى 86.23 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها 2.89 دولار في الجلسة السابقة.
 
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في وقت لاحق اليوم في فيينا لمناقشة تخفيضات إنتاج تصل إلى مليوني برميل يوميًّا.
 
وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى 82 دولارًا للبرميل في ظل مؤشرات تدل على اتجاه تجمّع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط إلى خفض إنتاجه بأكثر من مليون برميل يوميًّا خلال اجتماعه في الأسبوع الحالي، بهدف وقف تراجع سعر النفط .
 
وأشارت وكالة بلومبرج، إلى أن هذا الخفض إذا تم إقراره سيكون الأكبر منذ أوائل 2020، رغم أن ممثلي أوبك بلس قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الخفض الذي لن يتحدد قبل اجتماع وزراء طاقة أوبك بلس في فيينا الأربعاء.

النفط

نفط

خام برنت

خام غرب تكساس

الخام الامريكى



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