تحرير 90 محضرا بالقليوبية وضبط أرز أبيض خلال حملات تموينية بالشرقية وكفر الشيخ

المحافظات - إيمان مهنى-محمد سليمان- إبراهيم سالم

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن كيلو أرز أبيض مجهول المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز كفر صقر ، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم 12388 جنح كفر صقر لضبط أرز أبيض مجهول المصدر وتم التحفظ على 80 شيكارة أرز أبيض وزن الشيكارة 25 كيلو أي بإجمالي كميه قدرها 2 طن أرز ابيض مجهول المصدر،

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر برقم 12409 جنح كفر صقر ضد أحد التجار لنقله أرز شعير محظور نقله إلى غير المكان المخصص لتوريده وتم التحفظ على السيارة والأرز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

كما تمكنت حملات مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 247٫095 طن "أرز شعير"، و 50 طن أرز أبيض، وذلك فى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 19 قضية.

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لمصنع للمنتجات البلاستيكية متوقف نشاطه – بمحافظة كفر الشيخ لتخزينه 100 طن "أرز شعير" محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتجميعه 50 طن "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" – بمحافظة كفر الشيخ، لتخزينه 46٫05 طن "أرز شعير" محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما تم ضبط 101,90 طن أرز لدى صاحبي مضرب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبد الله مدير المديرية، ومنال إحسان وكيلة المديرية، حملة مكبرة بنطاق الإدارات التموينية على مستوى المحافظة، لضبط الأسواق والشوار والتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطنين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد كبير من المخالفات، وكذلك مصادرة كميات كبيرة من تلك المخالفات، حيث تمكن فريق ديوان عام المديرية من تحرير مخالفة متنوعة للمخابز من عدم وجود ميزان ولوحة تشغيل ونقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة المعجن، وتحرير محضر جنح مركز القناطر ضد المسئول عن شركة لتصنيع وتعبئة منتجات الألبان للغش التجاري وحيازة سلع مجهولة المصدر، كما تم مصادرة 2.5 طن لبن بودرة، و750 كيلو نشا غذائي، و3 أطنان مكونات خلطة المثلثات النباتي.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح مركز القناطر، ضد المسئول عن شركة للصناعات الغذائية لعدم وجود شهادة صحية وحيازة سلع مجهولة المصدر، وضبط 30 طن ملح طعام، و15 طن نشا، و600 كيلو جرام ديري جيل، و2 طن ريفيت غذائي، و2 طن زيت نخيل، ونصف طن لاكتيك أسيد، وتحرير محضر جنح مركز القناطر ضد المسئول عن محطة وقود سيارات بناحية القناطر الخيرية، لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة زيوت مجهولة المصدر، وضبط 4 أطنان زيوت محركات، وكذلك محضر جنح مركز القناطر ضد المسئول عن مصنع لتصنيع الحلويات، لعدم وجود ترخيص والغش التجاري وحيازة سلع مجهولة المصدر، وضبط 4 أطنان "عسل جلوكوز، وحمص، وجوز الهند، و800 علبة حلويات".

وفي طوخ، تم تحرير 7 مخالفات مخابز متنوعة ما بين نقص وزن وعدم وجود ميزان غلق بدون إذن رسمي وعدم وجود لوحة تشغيل، وفي الخانكة تم تحرير 19 مخالفة متنوعة لمخابز بلدية من نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن، وفي حي شرق شبرا تم تحرير 6 مخالفات مخابز متنوعة من عدم مطابقة للمواصفات ونقص وزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل، بالإضافة إلى 3 محاضر جنح ضد مطاعم لحيازة لحوم بدون بيانات، و3 محاضر جنح لمحلات بقالة تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وللغلق فى أوقات العمل المصرح بها .

وفي القناطر الخيرية، تم تحرير 10 مخالفات متنوعة للمخابز من عدم مطابقة للمواصفات ونقص وزن وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم نظافة المعجن، كما تم تحرير 3 محاضر جنح ضد محل عصير لحيازة سلع مدعمة، ومحل جمعيتي لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحل بعدم وجود ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي كفر شكر، تم تحرير 2 محضر جنح لمحلات تموينية للغلق في مواعيد العمل الرسمية، وفي قليوب تم تحرير 5 محاضر جنح لمخبز أفرنجي ومخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا محضر لمحل جمعيتي لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل زيارات.

وفي حي شرق شبرا الخيمة، تم تحرير 8 مخالفات مخابز متنوعة نقص وزن وتصرف في دقيق استخراج 87.5% وعدم وجود قائمة تشغيل، بالإضافة إلى 9 محاضر جنح لمحلات عامة لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر جنح لمطاعم لحيازة لحوم بدون بيانات، ومحضر ضد محل بقال تمويني للغلق في مواعيد العمل المصرح بها، ومحضر لمحل جمعيتي لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر أخر ضد محل بقالة تموينية لقيامه بتجميع سلع مدعمه للبيع في السوق السوداء بمبلغ 6450 جنيه .