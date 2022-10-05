تحرير 88 محضرا تموينيا خلال حملة موسعة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين، وعدم احتكار السلع و منع التلاعب بالأسعار.

وتتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء بالتعاون مع مباحث التموين، بحملةٍ تموينية.

أسفرت الحملة عن تحرير 88 محضرًا، منها 14محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و 20 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، و 3 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية.

و فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 12 محضرًا إنتاج خبز ناقص الوزن، و 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و عدد ٥ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 15محضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و محضر توقف عن الإنتاج، و محضر تصرف في الدقيق المدعَّم بدون وجه حق.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية من الدقيق المدعم تقدر ب 90شيكارة دقيق بلدي، و ضبط أحد المخابز لبيعه خبز مدعم بأزيد من السعر الرسمي، و أيضًا تم ضبط كمية تقدر ب 1400 قطعة صابون منتهية الصلاحية.

و أكد وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي و مستمر لضبط العمل بالأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.