تجربة طوارئ وإخلاء لسيناريو حدوث حريق بالشركة القابضة للمطارات.. صور

أقامت الشركة القابضة تجربة إخلاء لسيناريو "حدوث حالة حريق بالدور الأرضي"، وذلك فى إطار تعليمات وزارة الطيران المدنى وخطة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتدريب جميع العاملين على إجراءات الإخلاء بما يضمن الحفاظ على سلامة جميع العاملين وزيادة القدرة على مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة.

شملت التجربة مبنى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالكامل، حيث تم إخلاء جميع العاملين بالشركة القابضة وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران وشركة ايروتل، وبدأت التجربة باطلاق إنذار الحريق فى تمام الساعة 11 ظهرًا وإبلاغ مركز الإطفاء وتوجيه كافة العناصر للمشاركة فى الحدث ورفع حالة الطوارئ وإخلاء الدور الأرضى والأدوار الاربعة الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة فى المبنى والحرص أن يتم الإخلاء من أكثر من مخرج فى الشركة من خلال السلالم الرئيسية والفرعية حتى لا يحدث تكدس ثم التجمع فى نقطتين للتجمع وفق خطة الإخلاء.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة، إن هذه التجربة تأتى ضمن خطة الشركة القابضة للتدريب لمواجهة أى طارئ فى وقت قياسى وقياس القدرة على مواجهة الأزمة بفاعلية والحفاظ على أمن وسلامة العاملين حيث من المقرر تكرار تجربة الطوارئ بشكل جزئى مرتين شهريًا.