اليوم السابع
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تجديد حبس 4 من عناصر الإخوان 15 يوما بسوهاج

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:10 م
تجديد حبس 4 من عناصر الإخوان 15 يوما بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت النيابة الكلية شمال سوهاج، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 4 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.
 
 
كانت نيابة شمال سوهاج، تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.
 
 
 

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