تجديد حبس عاطل يستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمنطقة مصر القديمة.

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) باستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (سلاح أبيض) وبصحبته (3) أطفال، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للسلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهاً عنهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.