تجديد حبس تشكيل عصابى للإتجار بالعملة فى العمرانية 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في العملة الوطنية.

كانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين في وقت سابق، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 ملايين جنيه.

تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية فتم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصين تسير عكس الاتجاه، وتم التحفظ على اثنين من مستقليها، وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 ملايين جنيه، واعترف المتهمان بالاتجار بالعملة بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.