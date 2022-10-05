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تأجيل محاكمة أحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح" لجلسة 21 نوفمبر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:53 م
تأجيل محاكمة أحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح" لجلسة 21 نوفمبر المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتى قد حكم فيها بالإعدام فى وقت سابق على الإرهابى عادل حبارة، لجلسة 21 نوفمبر للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وأخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 14 نوفمبر 2015 ، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و  6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ 3 متهمين ، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهم وبراءة 3 متهمين.


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