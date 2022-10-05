بيطرى الغربية: بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

الغربية محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، إن المديرية بدأت في تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين المواشى الصغيرة "الأغنام والماعز" ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

قامت المديرية بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة للتحصين، كما تم حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات (الأغنام – الماعز) والبالغ عددها 41688 تقريبا، كما ناشدت المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات .

وأوضح مدير المديرية آن هناك لجان من الأطباء والمعاونين سوف تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات، بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، وأن التحصين أمن وفعال ومتوفر وثمن التحصين 3 جنيهات للحيوان من الأغنام أو الماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطنين يرجى التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574، وتوصى المديرية المواطنين أهالى المحافظة ومربي المجترات الصغيرة بضرورة تحصين مواشيهم حفاظا وحماية لهم.