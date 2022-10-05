بوتين يأمر بنقل إدارة محطة زبوروجيا النووية إلى روسيا

كتب أحمد عرفة

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما يأمر فيه بنقل إدارة محطة زبوروجيا النووية إلى روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا فى موسكو، فيرجينيا أومبراسين، واعتبرتها شخصا غير مرغوب فيه، وذلك ردا على طرد القائم بالأعمال الروسى فى ليتوانيا.

وقال بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "لقد استدعينا اليوم موظف بالسفارة الليتوانية بموسكو إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرة تفيد باحتجاجنا على الطرد غير المبرر للقائم بالأعمال الروسى فى جمهورية ليتوانيا".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك واتباعا لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد تقرر إعلان القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا فى روسيا، فيرجينيا أومبراسين، شخصا غير مرغوب فيه وعليها مغادرة أراضى روسيا فى غضون خمسة أيام".