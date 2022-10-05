بوتين: نتائج الاستفتاءات شفافة وموضوعية وغير قابلة للتشكيك

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تفاجأ بنتائج التصويت في الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون، وأكد أن النتائج شفافة وموضوعية وغير قابلة للتشكيك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي، إن نتائج التصويت في الاستفتاءات فاجأته، متابعا: أؤكد لكم، والمراقبون مقتنعون بذلك، لم تكن هناك رغبة في تصحيح شيء ما، أو إضافة شيء ما. لقد قررنا بأنفسنا، وقررت بنفسي أنها ستكون بالطريقة التي يريدها الناس (سكان المناطق الأربع).

وأوضح فلاديمير بوتين أن النتيجة، أكثر من مقنعة، وهي شفافة تماما ولا تخضع لأي شك، والبيانات تعكس مزاج الناس، لافتة إلى أن الناس عاشوا ولا يزالون يعيشون في مثل هذه الظروف الصعبة وهذه هي النتيجة.