بوتين: روسيا تحترم الأوكرانيين.. ونتوقع عودة الاستقرار للمناطق الجديدة

وكالات

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن روسيا تحترم الأوكرانيين كثيرا رغم الوضع الحالي.

وأضاف الرئيس الروسى أنه يتوقع عودة الاستقرار إلى المناطق الجديدة.

وكان قد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى قوام روسيا الاتحادية.

وحسب موقع روسيا اليوم، وافقت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية بداية الأسبوع الجاري، على مشروعات قوانين دستورية بقبول هذه المناطق الأربع في قوام روسيا الاتحادية.