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بلغاريا تستثنى شركات روسيا الموردة لوقود السيارات من العقوبات حتى نهاية 2024

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 06:56 م
بلغاريا تستثنى شركات روسيا الموردة لوقود السيارات من العقوبات حتى نهاية 2024 الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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قررت الحكومة البلغارية استثناء الشركات الروسية التي تزودها بوقود السيارات من العقوبات حتى نهاية عام 2024 على خلفية وضع الوقود الصعب في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت الحكومة البلغارية، أنه يُسمح بإبرام عقود حكومية جديدة واتفاقيات إطارية مع موردي وقود السيارات من روسيا بعد 10 أكتوبر 2022، موضحة أنه تم اتخاذ القرار من أجل توفير الإمدادات الكافية من وقود السيارات لضمان عمل هيئات الدولة وغيرها من الهياكل.

 

وفى وقت سابق، علق رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية حد 31 تريليون دولار، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيدفع فاتورة الدين الأمريكي وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، إن الاقتراض الأمريكي يبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والنمو الفائق للدين القومي الأمريكي إلى هذا الحد يعني أن واشنطن لا تخطط لسداده. وستبذل الولايات المتحدة الأمريكية قصارى جهدها لحل مشاكل اليوم على حساب الآخرين، وفي الوضع الراهن، ذلك الخاسر الآخر هو الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح رئيس مجلس الدوما الروسي أن الفقاعة المنتفخة بطباعة الدولارات معرضة لخطر الانفجار، وسوف تعاني اقتصادات البلدان الأخرى، وبدرجة أقل، سيؤثر ذلك على الدول ذات السيادة، خاصة تلك التي لا تعتمد على الدولار الأمريكي.


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