بعد 100 يوم على "إلغاء الإجهاض".. بايدن: لن أسمح بسياسات الجمهوريين المتطرفة

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته لن تسمح للجمهوريين بوضع سياسات متطرفة عندما يتعلق الأمر برعاية الصحة الإنجابية، معلنا عن خطوات جديدة لتعزيز حماية الإجهاض بالتزامن مع مرور 100 يوم على إلغاء المحكمة العليا الحق في الإجهاض.

كما استهدف بايدن على وجه التحديد جامعة أيداهو ، التي أصدرت إرشادات قانونية في ضوء الحظر شبه الكامل للإجهاض الذي تفرضه الولاية.

وقال بايدن: "أيها الناس، في أي قرن نحن؟ ماذا نفعل؟ أحترم وجهة نظر الجميع في هذا الأمر، القرارات الشخصية التي يتخذونها، لكن يا ربي، نحن نتحدث عن وسائل منع الحمل لا ينبغي أن يكون الأمر مثيرًا للجدل، لكن هذا ما يبدو عليه الأمر عندما تبدأ في نزع الحق في الخصوصية."

كما حذر بايدن، متحدثًا من الاجتماع في البيت الأبيض، الكليات من التفكير في سن سياسات تستهدف وصول الطلاب إلى الرعاية الإنجابية، قائلاً: "رسالتي إلى أي كلية أخرى تفكر في سن سياسات مثل هذه: لا تفعل. من فضلك لا. "

واصل بايدن الرسالة السياسية في الاجتماع، حيث أخبر الأمريكيين أنه لا يمكن تقنين حكمة رو ما لم يصوت الأمريكيون على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، قائلاً: "الطريقة الوحيدة التي ستحدث بها هي أن يفعل الشعب الأمريكي ذلك".

وفي أغسطس ، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا من شأنه مساعدة النساء على السفر خارج الولاية لإجراء عمليات الإجهاض، والتأكد من امتثال مقدمي الرعاية الصحية للقانون الفيدرالي حتى لا تتأخر النساء في الحصول على الرعاية وتقدم الأبحاث وجمع البيانات بشأن هذه المسألة.

وفي يوليو وقع أمرًا تنفيذيًا آخر قال إنه سيحمي الوصول إلى رعاية الإجهاض ووسائل منع الحمل ، ويحمي خصوصية المريض ، ويشكل فرقة عمل معنية بالوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية مع أعضاء من إدارات متعددة في جميع أنحاء الحكومة. كما واصل البيت الأبيض حملة ضغط عامة، ردًا على جهود الدولة لتقييد الوصول إلى الإجهاض.