اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:50 ص
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بعد مد فترة المعرض.. اختتام معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية اليوم

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:00 ص
بعد مد فترة المعرض.. اختتام معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية اليوم المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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يختتم معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر أعماله، وذلك بعد توافد المواطنين على المعارض، منذ أول أيام العام الدراسى الجديد، لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

 
كان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية قد اعلن فى وقت سابق عن مد فترة المعرض حتى اليوم الأربعاء الموافق 5 اكتوبر 2022، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
 
يقام المعرض بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع للمواطنين بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن نظيرتها بالأسواق.
 
يضم المعرض كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى للطلاب، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف ترويج الصناعات المحلية.


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