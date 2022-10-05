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بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادى

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:27 م
بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء مؤتمر صحفي لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادي الذى كلف به رئيس الجمهورية.
 
وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
 
وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

المؤتمر الاقتصادي

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى



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