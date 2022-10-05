بعد تكريمه من الرئيس.. إمام مسجد ببنى سويف: طفرة فى اهتمام الدولة بالأئمة

كتب على عبد الرحمن

توجه الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز في محافظة بني سويف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تكريمه اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، قائلا:"هذا تشريف ما بعده تشريف".

وتابع أبو القاسم في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، عقب تكريمه من الرئيس السيسي اليوم:"نشكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده في تدريب الأئمة والوعاظ"، قائلا:"الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف تهتم بتدرؤب وتأهيل الأئمة والوعاظ بشكل غير مسبوق فهناك طفرة في الاهتمام بتأهيل الدعاة لنشر الفكر الوسطي المستنير".

واختتم الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز في محافظة بني سويف، قائلا:"وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في تدريبنا من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية التي لم يقتصر دورها على أئمة مصر فقط بل امتدت لتدرب الأئمة في دول العالم الإسلامي"

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبى الكريم سدينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته السمحة، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم معاملة، وكان خير الناس لأهله ولأزواجه ولإبنائه ولأصحابه وهو القائل: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

تابع الرئيس: "تعلمنا من سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم".