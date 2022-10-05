اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بعد تكريمه من الرئيس.. إمام مسجد ببنى سويف: طفرة فى اهتمام الدولة بالأئمة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:35 م
بعد تكريمه من الرئيس.. إمام مسجد ببنى سويف: طفرة فى اهتمام الدولة بالأئمة احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز في محافظة بني سويف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريمه اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، قائلا:"هذا تشريف ما بعده تشريف".
 
وتابع أبو القاسم في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، عقب تكريمه من الرئيس السيسي اليوم:"نشكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده في تدريب الأئمة والوعاظ"، قائلا:"الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف تهتم بتدرؤب وتأهيل الأئمة والوعاظ بشكل غير مسبوق فهناك طفرة في الاهتمام بتأهيل الدعاة لنشر الفكر الوسطي المستنير".
 
واختتم الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز في محافظة بني سويف، قائلا:"وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في تدريبنا من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية التي لم يقتصر دورها على أئمة مصر فقط بل امتدت لتدرب الأئمة في دول العالم الإسلامي"
 
وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبى الكريم سدينا محمد صلى الله عليه وسلم.
 
أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته السمحة، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم معاملة، وكان خير الناس لأهله ولأزواجه ولإبنائه ولأصحابه وهو القائل: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".
 
تابع الرئيس: "تعلمنا من سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم".

الرئيس السيسي

احتفالية المولد النبوى الشريف

المولد النبوى الشريف

الأوقاف

تكريم علماء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى ويشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الوزارة.. ويكرم عددا من المتميزين بمجال الدعوة.. وأحمد عمر هاشم: الرئيس قائد المسيرة وقدم لمصر إنجازات لم تحدث من قبل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:05 م

أحمد عمر هاشم بعد تكريمه من الرئيس السيسي: الدولة تضع العلماء بمكانة غير مسبوقة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:49 ص

الرئيس السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوى: علينا ترجمة مكارم الأخلاق لسلوك ودستور عملى وواقع ملموس.. الشائعات جريمة ضد المجتمع وصاحبها آثم فى حق نفسه ودينه.. ومصر تمر بمرحلة غاية الأهمية قوامها العمل والإنتاج

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:46 ص

الرئيس السيسي: الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم فى حق نفسه ودينه

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:23 ص

الرئيس السيسي: علينا ترجمة مكارم الأخلاق إلى سلوك ودستور عملى وواقع ملموس

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:21 ص

الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوى مناسبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:18 ص

الرئيس السيسى: مصر تمر بمرحلة غاية فى الأهمية قوامها العمل والإنتاج

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:16 ص

أحمد عمر هاشم: الرئيس السيسى قائد المسيرة وقدم لمصر إنجازات لم تحدث من قبل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:13 ص

الرئيس السيسي يكرم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة