بدء الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية فى الوادى الجديد الأحد المقبل

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدء الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر 2022م، في تمام السابعة والنصف صباحًا، بمقر المدرسة الجديد بجوار المدرسة الفنية للبنات بالخارجة.

وأكّد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضرورة الالتزام بالزي المدرسي كالآتي: (كاب أبيض سادة - تيشيرت أبيض سادة - شروال كحلي) وذلك لحين الانتهاء من تصنيع الزي الخاص بالمدرسة.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وإلحاقًا لإعلان نتيجة المقبولين بالمدرسة للتكنولوجيا التطبيقية سيتم مراجعة أسماء المقبولين بمدارس التمريض بالمحافظة مع وزارة الصحة، وفي حالة قبول أي طالب بالمدرسة سبق له القبول بمدارس التمريض سيتم أخذ طالب جديد من قائمة الاحتياطي بالمدرسة التكنولوجية، حرصًا على إتاحة فرصة متكافئة أمام الجميع.