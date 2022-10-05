انطلاق الماراثون الرياضى بالبحيرة احتفالا بانتصار أكتوبر بمشاركة 1000 شاب

البحيرة - ناصر جودة

انطلق منذ قليل الماراثون الرياضى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمشاركة 1000 شاب وفتاة من مراكز شباب المحافظة.

تم إطلاق إشارة البدء لانطلاق الماراثون بداية من شارع عبد السلام الشاذلي حتى ديوان عام المحافظة ثم ميدان جلال قريطم وحتى استاد دمنهور الرياضى.

شارك فى المارثون الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور .

من جانبها، قدمت الدكتورة نهال بلبع التهنئة بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدة أهمية الرياضة فى تنمية الصفات الحميدة لدى الشباب والمساعدة على احترام القوانين والأنظمة الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية لدى الجميع.

فيما أكد الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أهمية المشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجاري تنفيذها فى مختلف القطاعات الشبابية، مشيرا إلى تقديم كافة اوجه الرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.



الماراثون



جانب من الماراثون



انطلاق الماراثون الرياضى بالبحيرة احتفالا بانتصار حرب أكتوبر بمشاركة 1000 شاب



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