انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي الصغيرة ضد مرض الطاعون بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له انطلاق الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام الصغيرة ضد مرض طاعون المجترات بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وأشار رحمي أن الحملة تأتي في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري أن المديرية استعدت للحملة القومية لتحصين المواشي الصغيرة ضد مرض طاعون المجترات بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة للتحصين، كما تم حصر وعد رؤوس الحيوانات بالمحافظة من (الأغنام – الماعز) والبالغ عددها 41688 تقريبا، حيث تناشد المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.