اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:41 ص
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اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران دولية أوروبية بينها 4 من ألمانيا

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران دولية أوروبية بينها 4 من ألمانيا مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران دولية، تقل على متنها قرابة 1500 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع.

وتبين أن جداول وصول اليوم هى، رحلتين من بولندا، و4 رحلات من ألمانيا، و4 من التشيك، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.
 
وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى.
 
وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الألمانية ثم البولندى، وتصل الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة ايطالية و20 من ألمانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.


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رحلات الطيران السياحية بمرسي علم



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