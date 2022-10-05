اليوم.. ختام مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022

أسوان – عبد الله صلاح

تشهد مدينة أسوان، اليوم، ختام فاعليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022، والذى شهد افتتاحه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و"مارى أن مانوسون" نائب مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، ومحافظو أسوان والأقصر وأسيوط والغربية، ونواب محافظو أسوان والغربية والوادى الجديد وبورسعيد.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم والتعاون اللازمة لسرعة تنفيذ وإنشاء مركز التعلم المجتمعى داخل أسوان ، مشيراً إلى أن ذلك يعد تتويجاً للجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها المعنية بالتعاون مع هيئة اليونسكو لتعزيز مجالات التعلم مدى الحياة والذى أهلها لتكون من أفضل 10 لمدن التعلم على مستوى العالم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن مراكز التعليم المجتمعى تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة وذلك من خلال تعزيز محاور التنمية البشرية والعمل على إتاحة وزيادة أدوات وفرص التعلم لجميع الفئات وبما يساهم فى تطوير وتحسين الجوانب التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .