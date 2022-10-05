اليوم.. بلينكين يتوجه إلى تشيلي لتعزيز الشراكة.. ونائبته تزور جورجيا

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توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، وذلك للقاء الرئيس التشيلي جابرييل بوريك ووزيرة الخارجية أنطونيا أوريجولا لمناقشة الحكم الديمقراطي، والفرص الثنائية للتجارة والاستثمار، والأمن الإقليمي، وإدارة الهجرة، وتغير المناخ، والاندماج الاجتماعي.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، بأن بلينكن سيلتقي خلال الزيارة بمجموعة من خريجي مبادرة القادة الشباب في الأمريكيتين التي ترعاها الولايات المتحدة لمناقشة كيف تحفز ابتكاراتهم النمو الاقتصادي والتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

ووفقا للبيان فعلى مدار الـ200 عام الماضية، أقامت الولايات المتحدة وتشيلي علاقة عميقة ودائمة تقوم على القيم المشتركة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز، ستبدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى جورجيا.

وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته على موقعها الإلكتروني، أنه خلال زيارة العاصمة الجورجية تبليسي ستلقي جنكينز الكلمة الافتتاحية لمؤتمر رابطة السلامة الحيوية لآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز بشأن الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا.

وذكر البيان أن الدبلوماسية الأمريكية ستعقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين في جورجيا خلال الزيارة، ومن المقرر أن تستغرق الزيارة ثلاثة أيام لتنتهي يوم 7 أكتوبر الجاري.