اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:23 ص
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اليوم.. آخر موعد للتقديم بجامعة الإسكندرية الاهلية قبل بدء الدراسة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:00 ص
اليوم.. آخر موعد للتقديم بجامعة الإسكندرية الاهلية قبل بدء الدراسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تغلق جامعة الإسكندرية الاهلية اليوم الاربعاء باب التقديم فى المرحلة النهائية من التقديم قبل بدء الدراسة بكافة الكليات السبت القادم. 

 

وكانت قد اعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن إمكانية التقدم مباشرة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية بالنسبة للطلاب الذين سبق لهم التقدم إلى جامعة الإسكندرية الأهلية (وتم استنفاذ رغباتهم أو يرغبوا فى الإلتحاق بالبرامج الآتية) :

1. برنامج الحاسبات وعلوم البيانات شعبة العلوم بحد أدنى 280 درجة.

2. برنامج العلوم صناعة البرمجيات بحد أدنى 250 درجة.

3. برنامج الصيدلة فارم دى كلينيكال بحد أدنى 347 درجة.

 

كما اعلنت الجامعة فى بيان اليوم أن التقديم لمدة يومين اعتبارًا من الثلاثاء 4 أكتوبر بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مر كز التطوير الوظيفى (CDC) سموحة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

 

يذكر أن جامعة الإسكندرية الاهلية تبدأ الدراسة يوم السبت القادم فى كافة الكليات على أن يكون هذا الاسبوع استكمال التسجيل ودفع المصروفات للطلاب المقبولين.


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