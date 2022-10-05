اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:01 ص
أكرم القصاص
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اليابان تدرس إنشاء ملاجئ وسط التهديدات الصاروخية المتزايدة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:00 ص
اليابان تدرس إنشاء ملاجئ وسط التهديدات الصاروخية المتزايدة اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "ماتسونو هيروكازو" إن الحكومة تنظر فيما إذا كان ينبغي إنشاء ملاجئ في البلاد وكيفية ذلك، وذلك من أجل مواجهة التهديدات الصاروخية وسط التوترات في مضيق تايوان وأماكن أخرى.
 
وأضاف ماتسونو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الحكومة تدرس المهام الضرورية والقضايا المحتملة المتعلقة بالمنشآت التي يمكن أن تتسع للأشخاص لفترة زمنية معينة، مشيرا إلى أن الحكومة تركز منذ العام المالي 2021 على تصميم مبان قوية ومنشآت تحت الأرض كملاجئ إجلاء مؤقتة.
 
وتعهد ماتسونو ببذل المزيد من الجهود من أجل ضمان سلامة الشعب في حالة الطوارئ.

اليابان

مجلس الوزراء الياباني

ماتسونو هيروكازو

الحكومة اليابانية



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