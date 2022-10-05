وذكرت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن قرار إعادة سفيرها في أوكرانيا والعديد من الموظفين الآخرين إلى كييف استند إلى تقييم شامل بما في ذلك تقييم الوضع الأمني ​​المحلي، مضيفة أنها ستبقي عدد الموظفين عند الحد الأدنى في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن العمليات ستقتصر على مهام مثل جمع المعلومات والحفاظ على الاتصالات مع دول من بينها أوكرانيا، موضحة أنها ستراقب عن كثب الوضع في أوكرانيا وهي تنظر في توسيع عمل السفارة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من خلال إعادة فتح السفارة، تهدف اليابان إلى تعزيز التنسيق مع مجموعة الدول السبع الأخرى في مختلف المجالات مثل مساعدة إعادة إعمار أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستمر التعامل مع الخدمات القنصلية مثل حماية السكان اليابانيين في السفارة في العاصمة البولندية (وارسو)، وقد تم إغلاق مكتب اتصال تم إقامته في "لفيف" في غرب أوكرانيا بعد استئناف الأنشطة في كييف.

يشار إلى أنه قد تم إجلاء السفير ماتسودا كونينوري وموظفي السفارة إلى بولندا بالتزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.