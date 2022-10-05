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المغرب: القبض على سيدة للاشتباه فى تورطها بالاتجار فى الأطفال الرضع

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:28 م
المغرب: القبض على سيدة للاشتباه فى تورطها بالاتجار فى الأطفال الرضع الشرطة المغربية
كتب: أحمد جمعة

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ألقت الشرطة المغربية، القبض على سيدة للاشتباه في تورطها بانتحال صفة طبيبة، ومحاولة الاتجار في أطفال رضع.

وأكدت وسائل إعلام مغربية، الأربعاء، أن السيدة المتهمة (54 سنة)، تعمل مساعدة صيدلي في منطقة سيدي البرنوصي في مدينة الدار البيضاء.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية المغربية أن المتهمة دخلت إلى أحد المستشفيات العمومية بمدينة الدار البيضاء، مرتدية زيا خاصا بموظفي وزارة الصحة، وانتحلت صفة طبيبة.

وأوضحت أن المتهمة قدمت عرضا ماليا لسيدة أنجبت توأم حديثي الولادة، بغرض الحصول على أحدهما مقابل مبلغ مالي.

 

 

 

 

 


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