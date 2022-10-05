المستشار الألمانى: ارتكبنا خطأ بعدم إنشاء بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعى

كتب أحمد عرفة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن الحكومة الألمانية ارتكبت خطأ بعدم إنشاء بنية تحتية في الوقت المناسب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، موضحا أن إبرام عقود توريد الغاز من روسيا كان خطأ، لكن ليس بقدر خطأ ألمانيا في عدم إنشاء البنية التحتية اللازمة أو بناء محطات للغاز الطبيعي المسال من أجل تغيير الموردين إذا لزم الأمر، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المستشار الألماني، أن ألمانيا تحاول الاستجابة بسرعة لتطور الأوضاع نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية، وتحديداً تم بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وأعيد إطلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتم منح محطتين للطاقة النووية الإذن لمواصلة العمل حتى الربيع.

وأوضح المستشار الألماني أن الحكومة الألمانية لا تتخلى عن مسار تطوير الطاقة الخضراء.