الكهرباء: تعميم تجربة التحصيل المميكن قريبا بجميع أنحاء الجمهورية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن جميع شركات توزيع الكهرباء لديها مطابع لطباعة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية داخل المقرات الرئيسية للشركات فيما عدا شركتى الأسكندرية و مصر العليا لتوزيع الكهرباء، كاشفة أن شركتى الإسكندرية ومصر العليا يقوموا بطباعة فواتير الاستهلاك داخل مطابع جريدة الأهرام.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد تعميم تجربة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى التحصيل المميكن و وقف عملية طباعة الفواتير نهائيا خاصة فى ظل خطة الوزارة للتحول الرقمى و اﻻنتهاء من خطة تحويل كاف العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع التى تعتمد على كروت الشحن بدلا من الفاتورة الشهرية التى تصدرها شركات التوزيع و ذلك خلال 10 سنوات مع إنتهاء الخطة.

و أشار حمزة إلى أنه بعد التأكد من نجاح تجربة التحصيل المميكن ببعض اﻹدارات التابعة لشركة جنوب القاهرة سيتم التعميم بشكل تدريجي بجميع شركات التوزيع، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة اﻵئتمان.